Unter dem Motto „Wir machen auf... merksam“ haben Einzelhändler in Rheinland-Pfalz am Montag auf ihre Situation im Corona-Lockdown aufmerksam gemacht. In der Pfalz gab es Aktionen in Kaiserslautern und Neustadt.

Wegen der verschärften coronabedingten Beschränkungen rechnet der rheinland-pfälzische Einzelhandel allein im Dezember mit einem Umsatzverlust von 400 Millionen Euro in den Bereichen außerhalb des Lebensmittelhandels.

Der Facheinzelhandel werde „die Krise ohne weitere Unterstützung vielfach nicht überstehen können“, warnte der Handelsverband in einem am Montag veröffentlichten Schreiben an den rheinland-pfälzischen Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP). Die von der Bundesregierung geplanten Hilfsprogramme für den Einzelhandel würden bei weitem nicht ausreichen, um eine Pleite- und Schließungswelle zu verhindern, hieß es weiter. Zudem habe ein Großteil der betroffenen Händler nach wie vor keinen Zugang zu der in Aussicht gestellten Überbrückungshilfe. Der Verband schlug unter anderem einen pauschalen Fixkostenzuschuss vor.

Aktionen in Neustadt und Kaiserslautern

In Neustadt hatten rund 30 Unternehmer und Einzelhändler am Montag zu einer Kundgebung auf den Marktplatz eingeladen, um auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen: Perspektiven, angemessene Entschädigungen und ein Ende des Lockdowns zum 31. Januar, wie Sabine Omlor, stellvertretende Vorsitzende der Neustadter „Willkomm“-Gemeinschaft, zusammenfasst.

Auch in Kaiserslautern machten Einzelhändler mobil. Vor allem die Modebranche brauche dringend Hilfe, sagen Thomas und Randi Haas, Inhaber der Boutiquen Extra und Mio. Die beiden befürchten ein Ladensterben in der Innenstadt, wenn es nicht bald Unterstützung vom Staat gibt. „Wir tragen alle Corona-Schutzmaßnahmen mit“, betont das Paar. Aber viele Einzelhändler fühlten sich von der Politik im Stich gelassen.

In Trier hatten Ladenbetreiber am Montag symbolisch die Türen ihrer Geschäfte geöffnet.