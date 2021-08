Die Pfalz hat wieder eine hervorragende „Preisernte“ bei der Bundesweinprämierung erzielt: An Wein- und Sekterzeuger in dieser Region ging mehr als ein Drittel aller 2980 Auszeichnungen, die beim diesjährigen Wettbewerb von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) vergeben wurden. I

Insgesamt 1041 pfälzischen Weinen und Sekten haben die Sachverständigen in den fünf Prüfrunden Preise zuerkannt, wie die DLG am Montag mitgeteilt hat. Darunter dominieren mit 519 jene in Silber, gefolgt von 299 Medaillen in Gold und 223 in Bronze. Den zweitgrößten Anteil an den Prämierungen kann das Weinanbaugebiet Baden für sich verbuchen, der drittgrößte ging nach Württemberg.

Von den Preisträgern, die für die „Besten Kollektionen“ in sieben verschiedenen Kategorien ausgezeichnet wurden, sind zwei aus der Pfalz: Das Weingut Bärenhof in Bad Dürkheim stellte die „Beste Kollektion Weißwein fruchtig“, das St. Martiner Weingut Alfons Ziegler die „Beste Kollektion Sekt fruchtig“.

Die höchste Auszeichnung, welche die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft in Form des „Goldenen DLG Preises Extra“ für ganz besondere Erzeugnisse verleiht, haben insgesamt 62 Bewerbungen erhalten. Dazu zählen neun Weine und vier Sekte aus der Pfalz.

Erstmals vergeben hat die DLG den Sonderpreis „Nachhaltige Pioniere“ für alternative Rebsorten: für 24 der „vergoldeten“ Weine aus pilzwider- standsfähigen Rebsorten. Allein zehn der Gewächse, deren hohe Qualität mit diesem neuen Preis gewürdigt worden ist, stammen aus der Pfalz. Bei der Hälfte davon handelt es sich um Cabernet blanc.

Welche der Prämierungsteilnehmer sich für herausragende Gesamtleistungen über Bundesehrenpreise freuen können und wer die neuen Träger der Titel „Weinerzeuger des Jahres“ und „Sekterzeuger des Jahres“ sind, wird die DLG am 3. November bekannt geben. Dann will sie zudem ihre Ranglisten der jeweils 100 besten Wein- und Sekterzeuger veröffentlichen.

Infos im Internet bietet die DLG unter www.dlg-bwp.de.