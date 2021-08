Geheime Wahlen sind ein elementarer Baustein in Demokratien, sollen sie doch gewährleisten, dass niemand Kenntnis davon erlangt, für wen ein Bürger oder eine Bürgerin das Kreuz gemacht hat. Die Änderung der Bundeswahlordnung zur Sicherung des Wahlgeheimnisses hat also durchaus ihre Berechtigung. Genauso wichtig ist allerdings, dass jeder Bürger die gewohnte Möglichkeit hat, ohne größeren Aufwand von seinem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Gerade für ältere Menschen sind der bürokratische Aufwand der Briefwahl oder der Gang in ein anderes Wahllokal nicht immer einfach zu bewältigen. Umso wichtiger ist es daher, dass auch kleine Wahllokale, gerade in ländlichen Gebieten wie der Pfalz, erhalten bleiben. Kleine Gemeinden sollten deshalb unbedingt die Möglichkeit nutzen, ihre Lokale weiter zu öffnen und die Stimmzettel bei Bedarf in einem anderen Ort auszählen zu lassen.