Idar-Oberstein (dpa/lrs) - Die beiden Bundestagsabgeordneten Sebastian Münzenmaier und Nicole Höchst führen die Landesliste der rheinland-pfälzischen AfD für die Bundestagswahl im nächsten Jahr an. Bei einem Parteitag in Idar-Oberstein erhielt Münzenmaier am Samstag rund 85,0 Prozent der abgegebenen Stimmen, Höchst 89,9 Prozent. Beide Abgeordnete bezeichneten die AfD vor den rund 350 versammelten Mitgliedern als einzige echte Opposition im Bundestag.

Im Mittelpunkt des Parteitags steht die Aufstellung der AfD- Landesliste für die Bundestagswahl. Das Treffen findet in der geräumigen Messehalle von Idar-Oberstein (Landkreis Birkenfeld) statt.