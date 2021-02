Vallendar (dpa/lrs) - Die Sperrung der Bundesstraße 42 bei Vallendar (Kreis Mayen-Koblenz) ist am Mittwoch nach der Beseitigung der Hochwasserschäden wieder aufgehoben worden. Nach Angaben der Polizei gestalten sich die seit Anfang der Woche andauernden Reinigungsarbeiten schwierig, da zahlreiche Verkehrsteilnehmer mit ihren Autos durch die gesperrten Bereiche gefahren seien und so die Arbeiten behindert hätten.

Auch aus anderen Gründen hatten die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs Probleme, den Schlamm von der Bundesstraße zu entfernen. So sind am Dienstag bei minus fünf Grad etwa Schläuche festgefroren, die Mitarbeiter mussten permanent salzen und kehren, wie der zuständige Bauhofleiter mitgeteilt hatte. Auch habe man das Wasser nicht abstellen können, da es sonst in den Schläuchen gefroren wäre.

