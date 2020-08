Limburg (dpa) - Zur Bundesgartenschau 2029 im Oberen Mittelrheintal hoffen die Organisatoren auf einen wichtigen Beitrag der Kirchen. Darüber habe der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) vor einigen Tagen mit dem katholischen Bischof von Limburg, Georg Bätzing, gesprochen. Die Buga als Ort der menschlichen Begegnung sei ohne die beiden christlichen Kirchen nicht denkbar, zitierte das Innenministerium in Mainz die beiden am Donnerstag.

Nach ersten Plänen könnte das Franziskaner-und Wallfahrtskloster in Kamp-Bornhofen (Rhein-Lahn-Kreis) eine Art geistliches Zentrum der Gartenschau werden. Lewentz will auch mit Kirchenpräsident Volker Jung von der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) über die Buga sprechen.

Schauplatz der Buga 2029 soll das 67 Kilometer Obere Mittelrheintal zwischen Koblenz im Norden und Bingen beziehungsweise Rüdesheim im Süden werden. 57 Kommunen aus Rheinland-Pfalz wollen sich beteiligen. Die Region gilt mit ihren Burgen, steilen Weinbergen und historischen Ortskernen als besonders romantisch. Sie leidet aber auch unter Bahnlärm, teils veraltetem Tourismus und Bevölkerungsschwund.