Die Stadt Koblenz bekommt für den Bau eines Fahrradparkhauses am Hauptbahnhof rund 430.000 Euro vom Bundesverkehrsministerium. «Gerade für Pendlerinnen und Pendler wird die kombinierte Nutzung von ÖPNV und Rad durch ein Fahrradparkhaus am Bahnhof attraktiver», erklärte die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt am Dienstag. Sie übergab einen entsprechenden Förderbescheid.

Koblenz (dpa/lrs) - Auf einer Fläche von rund 600 Quadratmetern sollen im Erdgeschoss eines Gebäudes etwa 470 Fahrradstellplätze entstehen. Geplant seien unter anderem auch Schließfächer mit Akkuladestationen, hieß es. Insgesamt stehe eine Fläche von rund 900 Quadratmetern zur Verfügung, auch eine Fahrradwerkstatt oder ein Fahrradverleih seien in Planung.

Über das Sonderprogramm „Stadt und Land“ des Bundesverkehrsministeriums stehen den Bundesländern den Angaben zufolge von 2021 bis 2024 Finanzhilfen für Investitionen in den Radverkehr in Höhe von insgesamt 1,044 Milliarden Euro zur Verfügung. Davon sollen laut dem Mainzer Verkehrsministerium rund 52 Millionen Euro nach Rheinland-Pfalz fließen.

