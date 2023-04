Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Immer wieder einmal hören Menschen in der Pfalz – wie überall in industrialisierten Gegenden der Welt – unerklärliche, sehr leise, aber auf Dauer sehr störende Brummtöne. Die meisten der Töne lassen sich auch durch Messungen nachweisen, oft hilft das den Betroffenen aber nicht. In Kaiserslautern scheint ein entsprechendes Phänomen verschwunden zu sein – dafür geht es an anderer Stelle in der Pfalz weiter.

Der Brummton, der an verschiedenen Stellen im Kaiserslauterer Stadtteil Hohenecken zu hören war, ist – zumindest vorerst – verstummt. Am 5. August sei das rätselhafte Geräusch plötzlich nicht mehr da gewesen, teilte ein Bewohner des südwestlich der Kernstadt gelegenen Dorfes vor ein paar Tagen mit.

Rund drei Jahre lang hatte der Brummton die Menschen in Hohenecken begleitet und nicht nur die Gewerbeaufsicht der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd), sondern auch den Stadtrat beschäftigt. Da der Ort nahe bei den Einrichtungen der Amerikaner auf der Vogelweh liegt, hatte man zunächst vermutet, dass das Geräusch dort seinen Ursprung habe. Später war eine Fabrik der Firma Freudenberg in den Fokus geraten, gelegen im Stadtteil Einsiedlerhof auf halbem Wege zwischen der Innenstadt und der Air Base Ramstein. Mitten im Versuch, die Geräuschquelle dort zu verorten, war dann plötzlich Ruhe. Damit sieht sich die Firma entlastet – denn an ihren Anlagen und deren Betriebsart habe sich überhaupt nichts geändert, so eine Sprecherin.

Im Landauer Stadtteil Mörlheim und im nahen Bornheim ist nach Angaben von Anwohnern seit November 2017 ein Brummen zu hören. Nachdem es in den beiden vergangenen Jahren ruhiger um diesen Fall geworden ist, bestätigt der Mörlheimer Claus Hund, dass das Geräusch noch immer da ist. Hund, der die Geräuschkulisse in seinem Haus als schwere Belastung schildert, hatte 2019 Behörden und Verwaltung auf das Problem aufmerksam gemacht und sammelt seitdem Informationen über das Phänomen auf seiner Webseite www.brummton-landau-mörlheim.de.