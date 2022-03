Nach einem Unglück mit einem brennenden Holzkreuz im Eifelort Winterspelt laufen die Ermittlungen der Polizei zur Ursache. Beim traditionellen Brauch des Burgbrennens, mit dem der Winter vertrieben werden soll, waren am Samstag zwei Männer von herabstürzenden Holzbalken getroffen und schwer verletzt worden. Eine Frau erlitt leichte Verletzungen. Am Samstag hatten sich rund 30 Menschen um ein in einem Scheiterhaufen aufgestelltes brennendes Holzkreuz versammelt. Wie die Polizei mitteilte, werden Spuren ausgewertet. Außerdem sollen noch Zeugen vernommen werden. Die Ursache ist weiter unklar.

Winterspelt (dpa/lrs) - Erstmeldung Polizei