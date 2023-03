Merzig (dpa/lrs) - Ein brennender Wagen in einem Autobahntunnel zwischen dem saarländischen Merzig und der Grenze zu Luxemburg hat am Donnerstagabend zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Wie ein Sprecher der Polizei in Saarbrücken sagte, wurde bei dem Feuer auf der A8 im Tunnel Pellinger Berg niemand verletzt. Die drei Insassen des Autos hätten sich retten können. Der Tunnel mit zwei Röhren sei aus Sicherheitsgründen in beide Richtungen gesperrt worden. Der Brand brach nach Angaben des Polizeisprechers in der Fahrbahnröhre in Richtung Luxemburg aus.