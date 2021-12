Daun (dpa/lrs) - In Daun (Landkreis Vulkaneifel) hat am Dienstagabend ein brennender Schaukelstuhl ein Feuer in einem Einfamilienhaus ausgelöst. Der 80-jährige Bewohner hatte zunächst selbst versucht, den Brand zu löschen, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Dafür hatte er den brennenden Schaukelstuhl aus dem Haus auf die Terasse getragen. Der Senior kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Am Haus entstand einer ersten Schätzung zufolge ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich und es war zunächst nicht bewohnbar. Am Mittwoch sollen Brandermittler untersuchen, wie es zu dem Feuer kommen konnte.