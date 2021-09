Koblenz (dpa/lrs) - In einer Koblenzer Werkstatt sind zwei Autos in Brand geraten und haben am Dienstag ein Feuer im Gebäude entfacht. Ersten Erkenntnisse zufolge wurde niemand verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Den Angaben zufolge, befanden sich die Autos auf einer Hebebühne, als der Brand ausbrach.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 11.00 Uhr habe das Gebäude in Flammen gestanden. Die Löscharbeiten waren zur Mittagszeit noch nicht abgeschlossen, wie es hieß. Die Höhe des Schadens blieb zunächst offen. Auch die Ursache für das Feuer war zunächst unklar.