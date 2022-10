Bei der diesjährigen Traubenlese des Bremer Senatsweins in Erden an der Mosel hat das Winzerteam prominente Unterstützung bekommen. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) half am Samstag zusammen mit einer Delegation aus der Hansestadt bei den Arbeiten im Bremer Weinberg - dem Erdener Treppchen - tatkräftig mit. Menschen mit Handicap vom Bremer Martinshof waren ebenso dabei wie der scheidende Bremer Ratskellermeister Karl-Josef Krötz und sein Nachfolger Frederik Janus.

Erden/Bremen (dpa) - Dem Brauch nach muss bei der jährlichen Lese im Steilhang mindestens ein Mitglied des Bremer Senats Hand anlegen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), begrüßte die Gäste aus Bremen. Anlässlich der Weinlese verabschiedeten sie und Bovenschulte Ratskellermeister Krötz, der nach 33 Jahren im Amt in den Ruhestand geht.

Der Weinberg, rund 500 Kilometer von Bremen entfernt, wurde 2002 für den Ratskeller angelegt. Winzer vor Ort kümmern sich über das Jahr um die Bewirtschaftung, der Wein wird vom Ratskeller als Bremer Senatswein verkauft. Ein Teil des Erlöses geht an den Martinshof, der Menschen mit Beeinträchtigungen berufliche Bildung und eine Teilhabe am Arbeitsleben ermöglicht.