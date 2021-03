Bremen/Berlin (dpa/lni) - Die kleinen Bundesländer Bremen und Saarland haben mit Stand Freitag den bislang höchsten Anteil ihrer Bevölkerung gegen das Coronavirus geimpft. In beiden Ländern haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin 13,1 Prozent der Bürgerinnen und Bürger die erste Impfung erhalten. Bremen lag bei den Zweitimpfungen mit 5,2 Prozent etwas höher als das Saarland (4,6 Prozent). Spitzenreiter bei den zweiten Impfungen war am Freitag Sachsen mit 5,9 Prozent.

In Bremen wurden den RKI-Angaben nach bislang 89 400 Dosen Impfstoff als erste Impfung verabreicht, 35 160 Dosen als zweite Impfung. Die Stadt Bremen kommt unter anderem deshalb mit Impfungen schnell voran, weil die Gesundheitsbehörde, Hilfswerke und die örtliche Wirtschaft gemeinsam ein sehr großes Impfzentrum aufgebaut haben.

