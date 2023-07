Nach dem Brand in einem Autohaus in Wittlich (Kreis Bernkastel-Wittlich) läuft die Suche nach der Ursache des Feuers weiter. Das stark beschädigte Gebäude kann vorerst nicht betreten werden, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag auf Nachfrage mitteilte. Zunächst müsse ein Statiker herangezogen werden, um zu prüfen, ob das Gebäude zur Begutachtung durch Sachverständige freigegeben werden könne.

Wittlich(dpa/lrs) - Das Feuer war am Montagmittag im Lager des Autohauses ausgebrochen und hatte sich dann auf die Verwaltung und den Ausstellungsbereich ausgedehnt. Während der Löscharbeiten, bei denen auch ein Wasserwerfer der Bereitschaftspolizei genutzt wurde, musste die nahe Bundesstraße 49 zeitweise in eine Richtung gesperrt werden. Verletzte soll es keine gegeben haben. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden am Montag auf rund zwölf Millionen Euro.

