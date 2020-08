Pfeffelbach/Kusel (dpa/lrs) - Brandstifter haben in einem leerstehenden Haus in Pfeffelbach (Kreis Kusel) ein Feuer gelegt und einen Schaden von rund 60 000 Euro angerichtet. Verletzt wurde bei dem Feuer in der Nacht zum Samstag niemand, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Brandstifter seien ersten Ermittlungen zufolge in das Haus eingebrochen. Die bauliche Substanz sei weitestgehend erhalten, die Innenräume aber durch das Feuer stark beschädigt worden. Die Polizei hofft bei ihren Ermittlungen auf Zeugen.