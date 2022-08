Ürzig (dpa/lrs) - Ein Feuer in einem Lagerhaus in Ürzig an der Mosel hat am Freitag einen Schaden von rund 70.000 Euro verursacht. Das unbewohnte Haus im Ortskern sei stark beschädigt worden und könne wohl nicht mehr genutzt werden, sagte eine Sprecherin der Polizei in Bernkastel-Kues (Kreis Bernkastel-Wittlich). An einem Nachbarhaus sei der Dachgiebel leicht zu Schaden gekommen, ein nahe liegendes Hotel blieb unbeschädigt. Die Ursache des Brandes sei noch unklar, es werde ermittelt. Verletzte gab es keine. Während der Löscharbeiten war die B53 am Moselufer voll gesperrt.