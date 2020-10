Arzbach (dpa/lrs) - In einem Wohnhaus in Arzbach im Rhein-Lahn-Kreis ist es am Dienstag zu einem Brand und einer Explosion gekommen. Eine Person wurde verletzt, wie die Polizei in Bad Ems mitteilte. «Da sind Gasflaschen im Spiel», sagte ein Polizeisprecher. «Das ist schwer zu löschen.» Ein Einfamilienhaus an der Hauptstraße des Dorfes sei in Brand geraten. Die Polizei sprach von einem hohen Sachschaden. Details waren zunächst nicht bekannt.