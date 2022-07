Bei einem Brand in einem Zweifamilienhaus in Ochtendung (Landkreis Mayen-Koblenz) sind in der Nacht zum Sonntag sieben Menschen leicht verletzt worden, unter ihnen ein Kind. Alle Bewohner wurden mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Ursache für den Brand sei ein defekter Kühlschrank gewesen. Der Hauseigentümer hatte den Brand selbst bemerkt und die Einsatzkräfte gerufen. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Das Gebäude sei demnach wohl unbeschadet geblieben.

Mayen-Koblenz (dpa/lrs) - Pressemitteilung der Polizei