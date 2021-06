Saarbrücken (dpa/lrs)- Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Saarbrücken ist am Sonntag ein Mann verletzt worden und ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden. Der Mann wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Sieben Hausbewohner blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Wohnungen seien vorerst unbewohnbar

Der Feuerwehr zufolge brachen die Flammen am frühen Morgen im ersten Obergeschoss des zweistöckigen Gebäudes im Stadtteil Dudweiler aus. Aus einem der Fenster quoll demnach dichter Rauch. Einen am Fenster stehenden Hausbewohner brachten die Einsatzkräfte über eine Leiter in Sicherheit. Die anderen retteten sich selbst ins Freie. Die Brandursache stand zunächst nicht fest. An diesem Montag sollen Brandermittler das Gebäude besichtigen.

