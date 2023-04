In einem Wohnhaus in Koblenz ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen auch auf das Nachbarhaus über, wie die Feuerwehr am Sonntag über den Einsatz berichtete. In beiden Gebäuden sei der Dachstuhl ausgebrannt, die Häuser seien nicht bewohnbar. Ein Bewohner sei mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Das Ordnungsamt brachte neun weitere Bewohner vorübergehend unter. Die Feuerwehr war mit 70 Feuerwehrleuten im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen.

Koblenz (dpa/lrs) - Das Haus, in dem der Brand ausgebrochen war, ist den Angaben zufolge akut einsturzgefährdet. In dem zweiten Gebäude sollten im Laufe des Sonntags Untersuchungen vorgenommen werden, um festzustellen, wie schwer das Haus beschädigt wurde. Zu Brandursache und Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben.

