Frankenthal (dpa/lrs) - Ein Brand in einem Wohnhaus in Frankenthal hat in der Nacht zum Samstag einen hohen Schaden verursacht. Die Polizei schätzte den Schaden auf 250 000 Euro. Wie ein Polizeisprecher weiter mitteilte, wurde keiner der drei dort gemeldeten Bewohner bei dem Feuer verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand am Samstagmorgen löschen, die Ursache für das Feuer war jedoch zunächst unklar.