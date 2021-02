Koblenz (dpa/lrs) - Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Koblenz hat sich am Donnerstagmorgen eine Familie rechtzeitig retten können. Vier Kinder verließen das Gebäude ohne Verdacht auf Verletzungen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Mutter versuchte laut dem Einsatzleiter erst noch vergeblich, die Flammen zu löschen. Dann habe auch sie das Haus im Stadtteil Karthause verlassen. Mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung sei sie in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehr konnte die Flammen nach eigenen Angaben rasch löschen. Der Brand sei im zweiten Stock in einem Kinderzimmer ausgebrochen. Brandursache und Schadenshöhe seien vorerst noch unbekannt gewesen. Eine Feuerwehrsprecherin sagte: «Die Kinder sind wohl in der Nachbarschaft untergebracht worden.»

