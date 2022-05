Ein Schaden im etwa sechsstelligen Bereich ist bei einem Brand in Worms entstanden. Das Feuer in einem unbewohnten Wohnhaus sei am frühen Sonntagmorgen von der Feuerwehr gelöscht worden, teilte die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Brand im Treppenhaus ausgebrochen. Eine Ursache war aber zunächst unklar. Verletzt wurde niemand.

Worms (dpa/lrs) - PM