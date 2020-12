Sinzig (dpa/lrs) - Eine Scheune in Sinzig (Landkreis Ahrweiler) ist in Vollbrand geraten - der Schaden beträgt rund 100 000 Euro. Es wurden keine Menschen oder Tiere verletzt, wie die Polizei Remagen am Montag mitteilte. Kurz nach Mitternacht waren Notrufe wegen der brennenden Scheune bei der Polizei eingetroffen. In dem Gebäude lagerten Heuballen und Arbeitsgeräte. Die Einsatzkräfte brachten die Anwohner in Sicherheit, denn durch die starke Hitze sowie die schnelle Ausbreitung drohte das Feuer auf ein angrenzendes Wohnhaus überzugehen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern weiterhin an. Laut Polizei ist das Wohnhaus aufgrund der Hitze und Beschädigungen nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache war zunmächst unklar.