Saarbrücken (dpa/lrs) - Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Wochenende in Saarbrücken ermittelt die Polizei weiterhin wegen Brandstiftung. Es sei bislang unklar, ob diese fahrlässig oder vorsätzlich erfolgt sei, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Höhe des Schadens müsse ebenfalls noch ermittelt werden. Bei dem Feuer in der Nacht zum Sonntag waren zehn Menschen leicht verletzt worden, darunter vier Kinder. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte im Treppenhaus ein Kinderwagen gebrannt, daraufhin breitete sich dichter Rauch aus. Die Rettungskräfte befreiten mehrere der insgesamt 29 Bewohner mit Leitern aus dem fünfstöckigen Haus.

