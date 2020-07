Ingelheim (dpa/lrs) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ingelheim ist ein Schaden von mindestens 100 000 Euro entstanden. Das Haus sei unbewohnbar, teilte die Polizei am Montag mit. Verletzt wurde von den vier Bewohnern niemand.

Laut Polizei brach das Feuer am Sonntagvormittag in der Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte im Ingelheimer Stadtteil Wackernheim habe die Wohnung bereits in Vollbrand gestanden. Die Brandursache sei noch unklar, hieß es am Montag. Brandermittler seien vor Ort. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses würden durch das Rote Kreuz mit Kleidung und anderen wichtigen Gegenständen versorgt.