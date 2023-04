Ürzig (dpa/lrs) - Beim Löschen eines Dachstuhlbrandes in einem Mehrfamilienhaus in Ürzig (Landkreis Bernkastel-Wittlich) hat die Feuerwehr einen toten Menschen gefunden. Das teilte die Polizei in der Nacht zum Freitag mit. Zwei weitere Menschen wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Schätzungen zufolge liege der Sachschaden bei mehreren Hunderttausend Euro. Weitere Angaben - etwa zur Identität der oder des Toten oder zur möglichen Brandursache - machte die Feuerwehr nicht. Die Löscharbeiten dauerten bis 1.30 Uhr an.

Pressemitteilung