Ein Schaden von mehr als 300.000 Euro ist bei einem Feuer in einer Lagerhalle im nordsaarländischen Wadern entstanden. In einem Container seien am späteren Dienstag ölverschmutzte Betriebsmittel wie Ölfilter aus Kraftfahrzeugen in Brand geraten, sagte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums am Mittwoch in Saarbrücken. Verletzt wurde niemand. Die Ursache für das Feuer sei noch unbekannt, Brandermittler seien vor Ort. Zuvor hatten Medien im Saarland berichtet.

Wadern (dpa/lrs) - Der Schaden sei so hoch, weil die Stahlkonstruktion der Halle „mindestens in Mitleidenschaft“ gezogen worden sei, sagte der Sprecher. Es werde geprüft, ob die Standfestigkeit der Halle im Ortsteil Lockweiler gefährdet sei. Rund 130 Kräfte der umliegenden Feuerwehren waren laut Polizei im Einsatz. Es habe eine starke Rauchentwicklung gegeben. Der Brand war in der Nacht zum Mittwoch gelöscht worden.