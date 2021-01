Weitersburg (dpa/lrs) - Beim Brand in einer Lagerhalle sind in Weitersburg (Kreis Mayen-Koblenz) mehrere Traktoren und Oldtimer beschädigt worden. Verletzt wurde bei dem Feuer im Industriegebiet niemand, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch sagte.

Die Brandursache und die Schadenshöhe waren den Angaben zufolge zunächst unklar. Gemeldet worden war der Brand am Dienstagabend. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Während des Einsatzes war die Kreisstraße 81 komplett gesperrt. Außerdem zog der Qualm von der brennenden Lagerhalle aus über die nahe Autobahn 48, wie der Polizeisprecher weiterhin mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien über den Brand berichtet.

