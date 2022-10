Morbach (dpa/lrs) - Das Feuer in einer seit Donnerstagabend brennenden Lagerhalle einer Schreinerei in Morbach (Landkreis Bernkastel-Wittlich) ist gelöscht. Die Feuerwehr befinde sich jedoch weiterhin vor Ort, teilte ein Sprecher der Polizei am Samstagnachmittag mit. Die Ursache für den Brand blieb weiter unklar. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Höhe des Schaden war am Samstag noch ungeklärt.