Bei einem Feuer in der Lagerhalle einer Firma in Nentershausen im Westerwaldkreis ist am Donnerstagabend ein Schaden in zunächst unbekannter Höhe entstanden. Das Feuer sei nach rund einer Stunde vollständig gelöscht worden, teilte die Polizei mit. Die Firma produziert den Angaben zufolge unter anderem Dachpappe.

Nentershausen (dpa/lrs) - Nach der Brandmeldung hatte die Feuerwehr die Bevölkerung zunächst dazu aufgerufen, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Bei mehreren Schadstoffmessungen konnte jedoch keine Belastung der Luft festgestellt werden. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.

Pressemitteilung