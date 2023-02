Wissen (dpa/lrs) - In einer Kirche im Westerwald sind bei einem Brand im Altarraum unter anderem einige wertvolle sakrale Gegenstände beschädigt wurden. Der Schaden durch das Feuer am frühen Freitagmorgen werde auf mehrere 100.000 Euro geschätzt, teilte die Polizei in Betzdorf mit. Da vor dem Brand offenbar mehrere Bänke zusammengeschoben wurden, gehen die Beamten nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus. Das Feuer sei wahrscheinlich gegen 4.30 Uhr gelegt worden. Die Ermittlungen dauern an.

Pressemitteilung Polizei