Bendorf (dpa/lrs) - Bei einem Brand im Industriegebiet in Bendorf (Kreis Mayen-Koblenz) ist in der Nacht zum Mittwoch nach ersten Schätzungen ein Schaden von etwa 30 000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei brannte auf dem Gelände eines Kfz-Handels ein Auto komplett aus. Dadurch seien weitere vier Fahrzeuge beschädigt worden. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch auf Anfrage sagte, kommen als Ursache sowohl Brandstiftung als auch ein technischer Defekt infrage.

So sei das Feuer in dem Gebrauchtwagen direkt dort ausgebrochen, wo die Batterie untergebracht ist. „Insofern spricht einiges dafür, dass ein technischer Defekt der Grund für den Fahrzeugbrand ist“, betonte der Sprecher. Gleichwohl könne man zurzeit auch Brandstiftung nicht ausschließen. Jedoch gestalteten sich die Ermittlungen schwierig, da sämtliche Spuren in dem Wrack durch die Flammen vernichtet worden seien. Zuvor hatten mehrere Anwohner Knallgeräusche gemeldet. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht. Verletzt worden sei niemand.

