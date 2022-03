Bei einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus in Mainz hat die Feuerwehr einen Menschen aus dem fünften Stock gerettet. Die verletzte Person sei am Sonntag in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Die Einsatzkräfte seien zunächst durch die Brandmeldeanlage des Gebäudes alarmiert worden, bevor mehrere Notrufe eingingen. Das Feuer habe durch schnelles Eingreifen auf das Apartment begrenzt werden können, teilte die Feuerwehr mit. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben.

