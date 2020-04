Dillingen (dpa/lrs) - Bei einem Wohnungsbrand in einem Einfamilienhaus in Dillingen (Landkreis Saarlouis) ist ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, konnte der 52-Jährige gegen Mittag zunächst noch die Retter alarmieren und wurde dann bewusstlos geborgen. Den Angaben der Polizei zufolge erlitt der Mann starke Verbrennungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Sein Zustand sei kritisch.

Die Polizei ermittelt nun die Brandursache, ein Fremdverschulden könne nach bisherigen Erkenntnissen ausgeschlossen werden. Am Gebäude entstand nur geringer Sachschaden.