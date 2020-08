Landau (dpa/lrs) - Nachdem ein Feuer ein Einfamilienhaus in Landau zerstört hat, haben Ermittler am Dienstag den Brandort untersucht. Nach einer ersten Einschätzung war der Brand im Bereich eines Außenkamins ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Der Kamin sei zu dem Zeitpunkt von einer dazu berechtigten Person bedient worden. Die genaue Brandursache war aber zunächst unklar. Das Feuer war am Sonntagnachmittag ausgebrochen. Ein Mensch wurde verletzt. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 900 000 Euro.