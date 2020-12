Neunkirchen (dpa/lrs) - Nach dem Brand eines Friseursalons in einem Wohn- und Geschäftshaus im saarländischen Neunkirchen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen dauerten weiter an, erklärte ein Polizeisprecher am Montag. Es seien am Sonntagmorgen in dem Salon Haarspraydosen in Brand geraten und explodiert. Teile der Schaufensterfront waren so herausgesprengt worden. Eine Frau sei durch das Einatmen von Rauchgas leicht verletzt worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwas mehr als 500 000 Euro.

Das fünfgeschossige Haus sei zum Teil wieder für die insgesamt 23 Bewohner freigegeben, teilweise seien sie in Notunterkünften untergebracht.