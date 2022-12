Pirmasens (dpa/lrs) - Eine in einem Container untergebrachte Dialyse-Praxis in Pirmasens ist in Brand geraten. Warum das Feuer am Donnerstagvormittag nahe eines Medizinzentrums ausgebrochen ist, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr löschte kurz darauf den Brand. Im Sammelcontainer waren demnach Handtücher gelagert. Vier Personen seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden.

