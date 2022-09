Saarbrücken (dpa/lrs) - In einem Altenwohnheim in Saarbrücken hat es in der Nacht zum Montag gebrannt. Zwei Menschen seien zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Demnach brannte ein Putzmittelwagen in einem Flur vor den Zimmern mehrerer Bewohner. Der Flur sei vollständig verraucht gewesen. Aufgrund der Brandschutztüren seien aber keine weiteren Bereiche des Gebäudes betroffen gewesen. Die Feuerwehr war den Angaben zufolge mit etwa 30 Kräften im Einsatz. Die Brandursache war zunächst unklar.