Die Ursache für den Brand auf dem Gelände eines Abfallwirtschaftszentrums in Niederzissen im Kreis Ahrweiler ist weiter unklar. Das teilte die Kreisverwaltung am Montag mit. Auch zur genauen Schadenshöhe wurden zunächst keine Angaben gemacht. Der Brand, der am vergangenen Freitag in dem Zentrum ausgebrochen war, konnte den Angaben zufolge am Sonntag nach über 40 Stunden von der Feuerwehr gelöscht werden. 500 Tonnen Abfälle seien verbrannt. Zudem wurde eine Halle des Betriebs vollständig zerstört. Umliegende Gebäude, Fahrzeuge oder ein angrenzender Wald waren nicht betroffen. Bei dem Einsatz wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt.

Niederzissen (dpa/lrs) - PM Kreisverwaltung