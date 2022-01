Venningen (dpa/lrs) - Bei einem Brand in seinem Wohnzimmer hat sich ein 59-Jähriger in Venningen rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Er sei am Mittwochabend mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Der Sachschaden wird den Angaben zufolge auf rund 70.000 Euro geschätzt. Warum das Feuer ausbrach, war noch unklar. Für umliegende Häuser habe keine Gefahr bestanden.