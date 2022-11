Ein Brand in einem Wohnhaus in Pluwig (Landkreis Trier-Saarburg) hat in der Nacht zum Sonntag bei 22 Menschen leichte Atemwegsreizungen verursacht. Stationäre Krankenhausaufenthalte seien nach der starken Rauchentwicklung dagegen nicht nötig gewesen, teilte die Polizei in Trier am Sonntag mit. Der Brand ging nach Angaben eines Feuerwehrsprechers vermutlich von einer Fritteuse in einem Imbiss im Erdgeschoss des mehrstöckigen Gebäudes aus. Über eine Abluftanlage habe sich Rauch in dem Gebäude verteilt. Über die Ablüftung sei das Feuer vom Erdgeschoss auf den Dachstuhl übergegangen, in den Wohnungen habe es nicht gebrannt.

Trier/Pluwig (dpa/lrs) - Während der Löscharbeiten wurden die Bewohner, darunter Familien mit Kindern, in einem Seniorenheim untergebracht. Sie konnten dem Feuerwehrsprecher zufolge nach dem Ende der Löscharbeiten am Morgen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Rund 120 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Polizei schätzte den Schaden am Gebäude auf etwa 100.000 Euro. Die Brandursache soll nun ermittelt werden.

Mitteilung Polizei