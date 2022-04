Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Ensdorf (Kreis Saarlouis) sind zwei Menschen ins Krankenhaus gebracht worden. Ein 30 Jahre und ein 24 Jahre alter Bewohner erlitten möglicherweise eine Rauchgasvergiftung, wie die Polizei Saarlouis mitteilte. Der Brand sei nach ersten Erkenntnissen am frühen Montagmorgen in einem unbewohnten Raum im Keller ausgebrochen. Die Brandursache ist noch unklar. Das Haus ist derzeit nicht mehr zu bewohnen.

Ensdorf (dpa/lrs) - Pressemeldung der Polizei Saarlouis