Heßheim (dpa/lrs) - Beim Brand einer Müllschreddermaschine auf einem Wertstoffhof in Heßheim (Rhein-Pfalz-Kreis) ist laut Polizei ein Schaden in Höhe von rund 500 000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer am Donnerstag niemand, teilte die Polizei mit.

Demnach hatten die Müllschreddermaschine und bereits zerkleinerter Kunststoffmüll bereits gebrannt, als die Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen zum Wertstoffhof kamen. Während der Löscharbeiten musste die angrenzende Landstraße aufgrund der starken Rauchentwicklung gesperrt werden. Die Brandursache ist unklar.