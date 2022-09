Braubach (dpa/lrs) - Auf dem Rhein hat am Sonntag ein Hotelschiff gebrannt. Laut Wasserschutzpolizei brach der Brand kurz nach dem Ablegen in Braubach (Rhein-Lahn-Kreis) im Maschinenraum aus. Der Kapitän konnte das Schiff wieder sicher anlegen und die Fahrgäste von Bord bringen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Menschen kamen nicht zu Schaden. Das Schiff konnte seine Fahrt am Sonntag aber nicht fortsetzen. Die Wasserschutzpolizei ermittelt zur Brandursache. Die Schadenshöhe war zunächst unbekannt.