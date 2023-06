Ein Brand am Bahnhof von Linz am Rhein (Kreis Neuwied) hat einen Sachschaden von mindestens 800.000 Euro verursacht. Das Feuer war am Donnerstagmorgen in einer Lagerhalle und in vier Güterwaggons ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die vier Waggons und die Halle brannten aus.

Ein Übergreifen des Feuers auf ein mit Diesel beladenen Waggon wurde nach Polizeiangaben verhindert. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Wegen der starken Rauchentwicklung kam es auf beiden Rheinseiten zu Beeinträchtigungen im Verkehr. Die Bahnstrecke auf der rechten Rheinseite ist weiterhin gesperrt. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

PM

PM