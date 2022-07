Brückenspringer an der Mosel haben in der Nacht zum Sonntag in Schweich einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen hatten die Aktion beobachtet, wie die Polizei mitteilte. Beamte fanden daraufhin persönliche Gegenstände auf der Brücke und konnten auch die beiden Springer mehrfach im Wasser sichten. Eine Gefahr des Ertrinkens habe ausgeschlossen werden können. Die beiden Springer seien schließlich unerkannt geflüchtet. Die Polizei warnte vor Sprüngen in die Mosel: Dies sei sehr gefährlich und könne zu erheblichen Verletzungen führen.

Schweich (dpa/lrs) - Mitteilung der Polizei