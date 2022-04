Saar-Innenminister Klaus Bouillon (CDU) besucht an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) die Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge in Lebach, um den Stand der laufenden Erweiterung vorzustellen. Nach Angaben einer Ministeriumssprecherin ist unter anderem der Bau zweier Ersatzneubauten schon abgeschlossen, weitere Maßnahmen seien für die nächsten Jahre geplant oder liefen bereits. In der Landesaufnahmestelle standen bislang 1050 Plätze zur Verfügung. Vor allem die Registrierung ukrainischer Flüchtlinge stellte die Landesaufnahmestelle in den vergangenen Wochen vor zunehmende Probleme.

Saarbrücken (dpa/lrs) - In der gesamten Republik gebe es „sicherlich Hunderte zu wenig“ sogenannter PIK-Stationen, die zur Registrierung erforderlich seien, hatte Bouillon kürzlich gesagt. Zwar habe man die Zahl der Geräte im Saarland von zwei auf fünf erhöht und arbeite nun in zwei Schichten von 6.00 bis 22.00 Uhr, doch 300 Registrierungen täglich seien die Grenze.

