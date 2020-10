Koblenz (dpa/lrs) - Eine im Rheinland erstmals von Kampfmittelräumern gewählte Methode soll bei der geplanten Bombenentschärfung in Koblenz den Evakuierungsaufwand erheblich verringern. Statt wie ursprünglich geplant 15 000 sollen bei der Aktion am 18. Oktober nur noch 5000 Anwohner zur Sicherheit ihre Häuser verlassen. Mit der Verkleinerung des Sicherheitsradius von 1000 auf 500 Meter um eine 500-Kilogramm-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg brauchen auch das Gefängnis und der Hauptbahnhof nicht mehr geräumt werden, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Gerade mit Blick auf die Corona-Hygieneregeln sei dies sehr erwünscht.

Ermöglichen soll das ein Splitterschutz von übereinander gestapelten Übersee-Containern, die mit gefüllten Kunststoff-Wassertanks schwer beladen werden und sich miteinander vertäut u-förmig um den Blindgänger herumziehen. Kollegen in Hamburg hätten ihn über diese Möglichkeit informiert, sagte der stellvertretende Leiter des Kampfmittelräumdienstes Rheinland-Pfalz, Frank Bender, der Deutschen Presse-Agentur. Die dreifach übereinander gestapelten Container seien eine effektive «Wirkungsdämmung» gegen herumfliegende Splitter im Falle eines Unfalls bei der Entschärfung. «So etwas geht nur, wenn in einer Stadt genug Platz ist», erklärte Bender.

Der US-Sprengkörper war am Dienstag bei Bauarbeiten für einen kleinen Supermarkt im Stadtteil Goldgrube am Hauptfriedhof entdeckt worden. Der Heckzünder fehlt laut Stadtverwaltung, der Frontzünder ist aber noch intakt. Mitarbeiter des Ordnungsamtes bewachen die Bombe. Die Anwohner müssen das betroffene Gebiet am Sonntag, 18. Oktober, für die Entschärfung bis 9.00 Uhr räumen. Anschließend kontrollieren Einsatzkräfte, ob alle Wohnungen verlassen sind. Auch ein Altenheim, ein Schwimmbad, die Moselbahnstrecke, die Bundesstraße 9 und der Hauptfriedhof sind von der Evakuierung betroffen.